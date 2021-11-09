Під час карантину в Україні оштрафували понад 425 тисяч людей: на чому попалися

В Україні з початку карантину виписали понад 425 тисяч штрафів / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні поліція виписала понад 425 тисяч штрафів за недотримання карантинних правил.
Про це повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко на брифінгу, передає РБК-Україна.
За останні десять днів роботи рейдові групи, які контролюють дотримання карантинних правил, виявили 400 фактів відсутності COVID-документів. На цих осіб склали адмінпротоколи.
"Близько 14 тисяч постанов про недотримання маскового режиму ми виписали нашим громадянам. З початку карантину – понад 425 тисяч громадян, щодо яких ми винесли такі постанови", – розповів Клименко.
Три поради від адвоката, якщо на вас складають протокол:
- Людина завжди має право на мовчання. Вона може нічого не відповідати копам та не підписувати.
- Кожен має право на правову допомогу – зателефонувати адвокату або почекати, поки він приїде на місце.
- Адвокат радить викликати ще одну оперативну слідчу групу, щоб подати заяву на поліцейських – про перевищення службових повноважень.
Чому COVID-документи перевіряє поліція?
На правоохоронців у межах повноважень покладено обов'язок запобігання поширенню інфекції – тобто перевірки документів людей, які можуть бути носіями COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у межах, встановлених законом, покладаються на:
- органи виконавчої влади;
- органи місцевого самоврядування;
- органи державної санітарно-епідеміологічної служби;
- заклади охорони здоров'я;
- підприємства;
- установи та організації незалежно від форм власності, а також громадян.
Отже, обов'язки щодо перевірки COVID-документації державою покладено на Національну поліцію України.
Поліція нагадує, що вони є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки та порядку.
Перевірку COVID-сертифікатів здійснюють і інші служби, насамперед служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.
Раніше ми писали:
- Як я оплачу 17 тис., якщо зарплата 6? Під час перевірки поліцією COVID-сертифікатів почалися конфлікти.
- А штрафи будуть? В Одесі на момент початку сесії міськради з 54 депутатів, що зареєструвалися, 16 перебували в сесійній залі без масок. Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.
- Помер за добу. Літнього одесита виписали з лікарні після коронавірусу з розбитою головою.