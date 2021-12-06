Військові паради, флешмоби та концерти. Як в Україні відзначають День ЗСУ (оновлюється)

В Україні святкують День ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 6 грудня відзначають День Збройних Сил України (ЗСУ). У різних містах відбуваються виставки військової техніки та флешмоби, військові готуються до вечірніх парадів.

Сайт "Сьогодні" дізнався, як відзначають свято у різних містах.

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Київ

У центрі Києва увечері пройде парад. Наразі триває підготовка – вже закінчилася репетиція маршу.

Фото PavlovskyNews

Наразі на площі військові припаркували Хаммери. Тим часом комунальні служби чистять площу від снігу.

Фото PavlovskyNews

Одеса

В Одесі цього дня відбувся святковий флешмоб. На Потьомкінських сходах та біля пам'ятника Дюку де Рішельє нацгвардійці, курсанти Військової академії та представники канадської операції "UNIFIER" вишикувалися в символічну цифру "30".

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Фото: Україна без цензури

Тим часом на Морвокзалі військові організували виставку військової техніки.

Фото: Новини Одеса

Фото: Новини Одеса

Усі охочі можуть подивитися на ракетні комплекси, броньовики, артилерійські гармати та катери.

Фото: "Думська"

Поруч проходит репетиція – військовим вручать нагороди.

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Фото: Новини Одеса

Подивитися на озброєння можна до 16:00. На 18:00 заплановано урочисту частину, виступ військового оркестру національного флоту, а також групи Pianoбой.

Фото: Новини Одеса

Також очікують на приїзд міністра оборони Олексія Резнікова.

Харків

Тим часом у Харкові також триває підготовка до вечірнього параду на площі Свободи за участю президента України Володимира Зеленського.

Фото: Василь Голосний

Фото: Василь Голосний

Заходи за участю глави держави розпочнуться о 18:00.

Також сцену збирають на майдані Конституції.

Коротко про ЗСУ

Збройні сили України стоять на захисті суверенітету країни, її територіальної цілісності та недоторканності.

У ЗСУ лише одне завдання – стримувати агресію до України з боку інших країн, захищаючи кордони, повітряний та морський простір. ЗСУ формуються за рахунок військовослужбовців за контрактом та регулярного призову. Наразі Україна посідає 19-те місце у світі за чисельністю армії та 25-те місце за бойовою потужністю.