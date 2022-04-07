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Військові РФ розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві – мер

7 квітня, 06:50
Російські війська під час обстрілів влучили в залізничний вокзал, тепер він не працює, заявив Олександр Сєнкевич

У Миколаєві обстріляли вокзал / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва і пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Під час прямого ефіру в соцмережах у голови міста запитали, чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал. На це Сєнкевич відповів: "Не працює, бо розбомбили його".

Ситуація у Миколаєві

  • Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео пошкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
  • Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 35 осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 33 загиблих і двоє людей померли у лікарні.