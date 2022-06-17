Військовий уперше в історії став повним кавалером Хмельницького ордена. Історія героя України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Український військовий майор Кирило Верес зібрав усі державні нагороди. Він воює за Україну вже вісім років. Сайт "Сьогодні" продовжує розповідати історії героїв.

Кирило Верес прийшов на російсько-українську війну від початку. У 2015 році був контррозвідником СБУ, брав участь у затриманні російських військових ГРУ Олександрова та Єрофєєва. Їхнє затримання стало прямим доказом безпосередньої участі російських військових у війні проти України.

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Після цієї події Верес збирався у відпустку, але отримав поранення. Після одужання він пішов служити у 54 бригаду і там створив К-2 – групу, яка не тільки знищує ворога, а й знімає це на відео під музику.

Будинок Кирила Вереса у Гостомелі частково зруйнували російські окупанти.

Нагороди

Верес вперше в історії став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. У травні цього року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України з врученням золотої зірки.

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Усього має шість нагород:

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (4 квітня 2022)

Орден Богдана Хмельницького І ст. (13 жовтня 2020)

Орден Богдана Хмельницького ІІ ст. (10 жовтня 2019)

Медаль "За військову службу України" (23 серпня 2018)

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (10 квітня 2017)

Українська недержавна нагорода орден "Народний Герой України" (13 жовтня 2015)

Раніше сайт "Сегодня" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрка, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.

Також посмертне звання Героя України отримав 32-річний полковник ДПСУ Віталій Кучерявий , який знищив десятки одиниць ворожої техніки, полонив ворогів та рятував побратимів.