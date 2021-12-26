Військовий облік для жінок. Чи братимуть вагітних та жінок з маленькими дітьми

Для жінок враховуватиметься стан здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та перебувати у ньому до 60 років.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.

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На військовий облік також мають стати вагітні та жінки з малолітніми дітьми.

"Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини", – йдеться у повідомленні.

Коли чекати на зміни?

У Міноборони додали, що роботу з реалізації наказу сплановано до кінця 2022 року. На житті громадян до кінця 2022 року ці норми не позначаться.

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До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

Які професії можуть прибрати?

Наші джерела в Міноборони повідомили, що список жіночих професій, перерахованих у гучному наказі про військовий облік, якщо й скорочуватиметься, то дуже несуттєво.

"Там точно не виявиться монахинь та танцівниць з нічних клубів. Всі інші повинні розуміти, що військовий облік – це можливість консолідувати країну у разі потреби. Крім того, жінки зможуть отримати базові навички щодо захисту себе та своєї сім'ї", – сказали нам у відомстві.

Своєю чергою ситуацію прокоментували військові експерти і спрогнозували, які спеціальності з великою ймовірністю будуть викреслені з гучного наказу 313.

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"У списку потрібно залишити медиків, телефоністок, топографів, цивільних авіадиспетчерів, IT-фахівців, бухгалтерів, діловодів, метрологів, стандартизаторів. Тобто залишити потрібно всіх, хто знадобиться у військовій справі. Викреслювати можна журналісток, офіціантів, готельєрів, малярів, штукатурів, бібліотекарів", – вважає військовий експерт Олег Стариков.

На його думку, первісний список складався людьми, які не знайомі з поняттям мобілізаційної підготовки.

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