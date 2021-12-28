Військовий облік для жінок: процедуру можуть перевести в онлайн

Постановки на військовий облік потребують оновлення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві оборони хочуть зробити процес військового обліку максимально зручним. Переглядатимуться вже існуючі норми.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook .

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Вона наголосила, що облік – це не заклик і не мобілізація.

Військовий облік був і раніше

У березні 2021 року було ухвалено Закон, який запровадив саме такий облік.

"Підтримали абсолютна більшість фракцій – тобто це спільне парламентське рішення спрямоване на оновлення, удосконалення системи військового обліку. Наказ є виконанням цього закону. Військовий облік жінок був і раніше", – написала Маляр.

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За словами заступника міністра оборони, постановою КМУ від 1994 р. передбачалося близько 40 професій/спеціальностей, які були підставою взяття жінок на військовий облік.

"Що цікаво, до 2008 року було заборонено оприлюднювати цю постанову", – додала Маляр.

Процес хочуть перекласти в онлайн

Заступник міністра оборони додала, що Генеральний Штаб на протязі 2022 року створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним.

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"Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес – у частині, в якій це буде технічно можливо", – написала Маляр.

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

17 грудня набув чинності наказ Міноборони України, який затверджує перелік галузей та професій, за якими працюючі жінки мають бути поставлені на військовий облік та перебувати на ньому.

Нагадаємо, що у Міноборони обіцяють в обов'язковому порядку не закликати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження військового чи особливого становища.

Але за 6 хвиль мобілізації в Україні закликали майже 200 тис. людей, і жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила.

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