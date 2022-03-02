Війна може закінчитися за лічені дні – як швидко зупинити вторгнення Росії

Як може вирішитись криза в Україні

Війна з окупантом входить у нову стадію, як і випливало з нашого попереднього аналізу подій. Почалися затяжні бої, посилилися обстріли. Вогонь по українських містах може стати ще жорсткішим і руйнівнішим. Проте, шанси України вистояти – все вище. А 2 березня з'явилася надія, що війна завершиться за кілька днів.



Путін змінив тактику

Затія божевільного кремлівського узурпатора – захопити Україну до 28 лютого – провалилася. Його танки зустріли напалмом, а чи не квітами. Чемні зелені чоловічки нічого до пуття не змогли окупувати. Точкові удари не паралізували військову інфраструктуру: Україна виявилася повністю готовою до такого повороту подій.

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Як ми й прогнозували, Путін змінив тактику:

Ракети тепер, не соромлячись, б'ють по житлових кварталах , центральних площ великих міст.

, центральних площ великих міст. Сухопутні підрозділи – танкісти, мотострілки – стріляють вікнами житлових будинків щоб звідти не кидали коктейлі Молотова Або "бандерівське смузі", як у нас кажуть. Так було, наприклад, 1 березня у Бородянці Київської області.

щоб звідти не кидали коктейлі Молотова Або "бандерівське смузі", як у нас кажуть. Так було, наприклад, 1 березня у Бородянці Київської області. Бункерному дідові стало наплювати на кількість жертв серед мирного населення, він більше не хоче подобатися – а лише лякати та тероризувати, домагаючись покірності.

Учасникам масових акцій під носом окупанта слід виявляти обережність. Це зовсім не нова тактика – її Росія неодноразово застосовувала там, куди лізла встановлювати свої порядки.

Центр Харкова після обстрілу 1 березня

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Чим може відповісти Україна?

Думаєте, все докладно аналізуватимемо? Ні! Зазначимо два моменти:

Війська можуть йти із зайнятих позицій, а потім повертатися. Це частина тактики, обраної ЗСУ. І це нормально. Тому не треба хапатися за серце за повідомлення, що війська окупанта в Херсоні. З ранку вони у Херсоні, надвечір їх там немає.

Це частина тактики, обраної ЗСУ. І це нормально. Тому не треба хапатися за серце за повідомлення, що війська окупанта в Херсоні. З ранку вони у Херсоні, надвечір їх там немає. Тактика, обрана ЗСУ, перевірена боями 1 – 2 березня. Вона дає хороші результати.

На жаль, у нас немає повної захисту від бомбових ударів по містах, від ракетного обстрілу. Цей захист недостатній. За тиждень з початку війни (до речі, пройшов рівно тиждень) ворог випустив по українських містах та військових об'єктах 180 – 400 ракет (за різними оцінками).

Тут потрібно терпіння і стійкість. Бомбосховища можуть захистити, хоча проводити час у таких умовах – жахлива перспектива.

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Але ж у нас з'явилася надія на диво. Війна може закінчитися за лічені дні.

Знищена ворожа техніка на вулицях Бучі, Київська область



Хвилювання в Росії

У попередньому розборі військової ситуації, який публікував "Сегодня", ми відзначали: коли стало зрозуміло, що швидке захоплення Укарини провалилося, нас мала чекати перепочинок. Путіну був потрібний план Б, оскільки початковий план нічого не дав.

Ключове питання було в тому, скільки займе цей перепочинок – кілька годин або кілька днів.

Якби вона зайняла кілька годин, це означало б, що план Б у Путіна був готовий спочатку. І незважаючи на те, що швидке завоювання України у нього не вийшло, він знає, що робити далі.

Але активізувалися росіяни більш ніж через добу – по обіді 1 березня. Це означало, що план Б писався буквально на коліні.

Також це означало, що Путіну довелося витратити якийсь час, щоб припинити суперечки у своєму оточенні та втихомирити кремлівські еліти. Чи були такі суперечки чи ні?

З російських ЗМІ ми багато чого дізнатися не можемо. Вони всі під ковпаком. Але дещо можемо. Ось чудова цитата з прокремлівського медіа "Комсмольська правда":

"Депутат Держдуми РФ Султан Хамзаєв заявив, що всіх незгодних із рішенням президента Росії Володимира Путіна про проведення спеціальної військової операції в Україні слід звільняти з державної служби", – пише прокремлівська "Комсомольська правда".

Тут ось що чудово: виявляється, на державній службі у Росії є незгодні з війною в Україні. І це не одна людина, а ймовірно, системна проблема.



Мединський та його ручна горила

Дмитро Козак, який почав вести переговори із Зеленським щодо Донбасу, одразу як той переміг на виборах, мабуть, від українського напряму відсторонений. А з ним і доктрина "денацифікації". Те, що російські солдати йшли в Україну, думаючи, що рятують українців від міфічних нацистів, мабуть, було частиною концепції, розробленої за участю Козака.

Тепер на зміну Козаку прийшов екс-міністр культури РФ Володимир Мединський. Його характеризують як своєрідну і скандальну людину, а також ортодоксального послідовника Путіна. Мединський найбільше запам'ятався жорсткими конфліктами з російськими діячами культури у період, коли керував відповідним міністерством.

Поява Януковича в Мінську – це, ймовірно, справа рук Мединського. І ймовірно, це частина нової "української доктрини".

Путін несподівано призначив Володимира Мединського своїм помічником. Передбачається, що він займатиметься "українським питанням"

У новій доктрині вже немає жодних нацистів і, відповідно, нацифікації. А є хаос, анархія та некерована ситуація, бо після 2014 року не було жодної легітимної влади, яку народ покірно слухався б. "Останній легітимний" відіграє роль ручної горили Мединського. Януковича, мабуть, хочуть перевезти в Україну і коронувати на сходняку, що імітує вибори.

Але Мединський у першому раунді переговорів виглядав дуже розгублено. Це загальний стан російських еліт за останні тижні. Легендарне засідання Ради безпеки РФ про визнання ЛДНР , де кремлівські керівники тремтіли, заїкалися і лебезили перед бункерним дідом – тому найкраща ілюстрація.



Хто може зламати ситуацію всередині Росії?

Всі ці Мединський, Наришкін, Патрушев, Лавров надзвичайно незадоволені ситуацією. Їхні діти ВЧИЛИСЯ за кордоном, у Європі у них БУЛА нерухомість, у закордонних банках БУЛИ вклади. Тепер це у минулому. Але такі люди ніколи не зламають ситуацію. Вони не мають реальних важелів впливу на Путіна. Від їхнього задоволення чи невдоволення нічого не залежить.

Немає жодної надії на російське громадянське суспільство. Росіяни звичайно розлючені падінням рубля, закриттям кордонів, обмеженням імпорту побутової техніки та автомобілів. Давайте прямо: багато росіян проти війни з Україною. Але вони звикли бути незадоволеними мовчки. Мітинги та демонстрації ситуацію не змінять.

Україну може врятувати бунт російських військових. Військові також люди, вони розуміють більше, ніж здається.

Вони бачать увесь цей жах на власні очі – бомбардування міст, жертви серед мирного населення, героїчний опір цілого народу, загибель своїх солдатів та офіцерів, гори спаленої техніки. І як не крути, але у свідомості офіцерів, особливо тих, що навчався у своїх академіях за часів СРСР, а це кістяк керівництва армії, українці – братерський народ. Все, що відбувається, їм складно переварити.

Дуже можливо, що армія РФ на межі бунту. Існує неперевірена інформація, що вказує на це.



Що зараз відбувається в Одесі?

Відомо таке: вранці 2 березня до територіальних вод України біля Одеси увійшов великий десантний корабель флоту Росії. До обіду цих кораблів було вже п'ять.

Очікувалося, що з цих кораблів буде спроба десанту морської піхоти. Також повідомлялося, що один із БДК підбитий українськими ракетами. Він пішов у нейтральні води (Міноборони не підтвердив у коментарі "Сегодня" факт поразки нашою ракетою корабля супротивника).

До вечора 2 березня десант із кораблів так і не був висаджений. За даними джерела "Сегодня" у силових структурах, на кораблях, можливо, почався бунт: десантура відмовляється висаджуватися в Одесі.

Також, за даними джерела, кораблі можливо ведуть переговори з залишками групи танкістів і мотострільців, розбитої 1 березня у Миколаєва. Пропонують вантажитися та повертатися до Росії.

Інше високопоставлене джерело "Сегодня" повідомило, що не виключає можливість бунту, хоча достовірної інформації щодо цього не має.

Бунт там чи ні, але цілком зрозуміло, що хвилювання в армії РФ можуть кардинально зламати ситуацію. Також ясно, що бунт чи бунти можуть розпочатися найближчими днями: солдати голодні, погано екіпіровані, моральний дух низький, вони все частіше здаються в полон, багато вбитих та поранених.

Російські окупанти здаються в полон

Із записів діалогів із полоненими зрозуміло, що ніхто не розуміє, навіщо потрапив до України і якої мети має досягти. Усі вражені втратами та абсурдністю ситуації.

Зараз українські активісти багато зусиль витрачають на те, щоби достукатися до російської громадськості: розповісти правду про війну в Україні, встановити контакт, налагодити діалог.

Ймовірно, потрібний діалог з армією та іншими російськими силовиками. Цільова аудиторія – офіцери, а не рядові. Цілком імовірно, що такий діалог встановити не буде складно. Морально багато хто вже готовий.

Влада Путіна зараз тримається саме на силових структурах. Їхня непокора, навіть окремі такі випадки, призведе до швидкого закінчення агресії. І може бути кінцю правління бункерного діда, який усіх добряче дістав. Ймовірно, це і є головна надія України на те, що війні незабаром настане кінець.