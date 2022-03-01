Війна РФ проти України: яка ситуація зараз

Окупанти продовжують вести бій проти нашої країни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують вести війну проти України. Вони завдають удари по цивільних об'єктах та людях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Попри те, що противник втрачає наступальний потенціал, він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах та вести розвідку літаками КПС ЗС РФ. Зокрема з використанням повітряного простору Республіки Білорусь.

Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, він планує долучити найпідготовленіші військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж державного кордону України.

Ситуація навколо Києва залишається напруженою. На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці. Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та завдання ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

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В акваторії Чорного моря у зв’язку з несприятливими погодними умовами проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування. На всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та "Байрактарів" утримують визначені рубежі. Противник не досяг успіху на жодному з напрямків.

Росія зазнає втрат

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли "Байрактари".

Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою "Байрактарів" знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 "Градів" та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.