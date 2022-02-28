Війна стала Європейською, її нарешті усвідомили – Резніков

Олексій Резніков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців зі словами подяки та гордості.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"96 годин спротиву. 4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд. Болю за тими, хто відав життя за Україну. Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста. І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо" , – написав Резніков.

За його словами, учора відбувся справжній злам.

"Війна стала Європейською. Її нарешті усвідомили. Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю та засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися його масштаби", – написав міністр оборони.

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Він додав, що Європа вже надала тимчасовий притулок десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашим малюкам та їхнім мамам.

"Без усяких формальностей. Як своїм. Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе. Україна переможе! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 28 лютого