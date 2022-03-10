Війна в Україні закінчиться за тиждень, але буде інша проблема – глава Bellingcat

Христо Грозєв передбачив закінчення війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що війна Росії проти України закінчиться за тиждень. Проте РФ може "заморозити" її, щоб не залишитись у програшній ситуації.

Про це він розповів в інтерв'ю з Олесею Бацман.

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"Складно назвати кінець, бо, швидше за все, він буде невідривний. Боюся, що буде період, коли незрозуміло – закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття більше не буде, і це найважливіше. Я думаю, що ми наближаємося до цього. Це питання тижня або, можливо, 10 днів", – сказав Грозєв.

Він додав, що у РФ розуміють, що їхні позиції послаблюються. Окупантам буде вигідно навіть не називати цю війну закінченою, бо доведеться зізнатися про втрати та визнавати провал. Росія може залишити війну на замороженому етапі.

Армії Путіна пророкують ганебний кінець

Радник глави офісу президента Олексій Арестович не бачить варіантів для російської армії в Україні. Він вважає, що на путінські війська чекає ганебний кінець на нашій землі.

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За словами Арестовича, оточувати одночасно чотири великі міста (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції 500 км, можуть лише повні ідіоти.

"Їх наріже, затягне і розчинить сама наша земля. Партизани та добровольці, спецназ та піхота, авіація та десант, артилерія та ракетні війська доб'ють і тих, хто став в оборону, і тих, хто намагається вирватися… Російській армії в Україні – кінець. Страшний, розгромний, ганебний, такий, що здригнеться сама історія", – пояснив він.