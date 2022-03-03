Війська окупантів підходять до Миколаєва – голова ОДА просить не панікувати

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім записав чергове відеозвернення щодо ситуації в області.
За його словами:
- російська армія проходить через Чорнобаївку, переміщення відбувається з боку Снігурівки на Миколаїв, обходять Баштанку;
- техніки дуже багато, але панікувати не слід;
- найближчим часом загрози застосування важкої артилерії немає, армія РФ формуватиме опорну базу;
- у складі армії РФ інженерні війська з понтонною переправою;
- в Олешках розвантажився шпалоукладач;
- ближче до вечора ми розумітимемо, який у них план.
Ситуація в Україні 3 березня
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