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Війська окупантів підходять до Миколаєва – голова ОДА просить не панікувати

Марія Дмитренко
3 березня, 14:30
Російська армія пересувається через Чорнобаївку

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім записав чергове відеозвернення щодо ситуації в області.

За його словами:

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  • російська армія проходить через Чорнобаївку, переміщення відбувається з боку Снігурівки на Миколаїв, обходять Баштанку;
  • техніки дуже багато, але панікувати не слід;
  • найближчим часом загрози застосування важкої артилерії немає, армія РФ формуватиме опорну базу;
  • у складі армії РФ інженерні війська з понтонною переправою;
  • в Олешках розвантажився шпалоукладач;
  • ближче до вечора ми розумітимемо, який у них план.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
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