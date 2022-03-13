Біля Чорнобиля почалися пожежі – їхня площа збільшується

У зоні відчуження почалися пожежі / Фото: Колаж: Сьогодні

У зоні відчуження біля Чорнобиля почалися пожежі. Персонал АЕС уже 18 днів у заручниках в російських окупантів.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свободи".

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Зокрема, пожежі зафіксували біля українських населених пунктів, що лежать у 30-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю.

Як говорить генеральний директор "Екоцентру" Сергій Кіреєв, за даними NASA Firms, пожежі в районі Стечанки збільшилися до 2 кв. км, а в районі села Бобер – до 10 кв. км.

"Напевно, спалах почався через збройну агресію Росії, а саме від снаряда або навмисного підпалу. Згідно з класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, критерії пожеж у зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв. км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники у десятки разів" , – стверджує Кіреєв.

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Ситуація у Чорнобильській зоні

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк додав, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильською зоною втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС: або скористаються пошкодженнями, які були отримані об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", – сказав він.

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