Біля української полярної станції "Академік Вернадський" народилися тюленята (фото)

Першу дівчинку полярники все разом назвали Пенола / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля станції "Академік Вернадський" у Антарктиді на світ з'явилося троє тюленят, дві дівчинки і хлопчик. Вижило тільки двоє малюків.

Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

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"В районі нашої станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла! Наразі народилося троє тюленят: дві самиці та самець", – йдеться в повідомленні.

Першу дівчинку полярники все разом назвали Пенола – на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Право дати ім'я другої дитині отримав дизеліст Олександр Кніжатко, оскільки саме він першим знайшов її, та ще й напередодні свого дня народження. Так друга самка стала Краля.

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Новонароджений малюк разом з дорослою самкою. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Третій малюк, на жаль, не вижив. Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. У той же час Краля і Пенола виглядають здоровими, вгодованими і активними.

Вага новонароджених тюленя становить близько 25 кг, а завдяки живильному молоку самок дуже швидко збільшується. Період вигодовування триває трохи більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг.

Краля і Пенола виглядають здоровими. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Такий "запас" дозволяє малюкам пережити період голоду при переході до самостійного харчування в океані. До речі, перші знайомства тюленя з водою можуть відбуватися вже через тиждень після народження.

Українські вчені проводять дослідження цих тварин. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Також українські вчені проводять інші дослідження цих тварин. Наприклад, вивчають особливості розмноження і харчування, відбирають зразки тканин пуповини і плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забруднювачів тощо.

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