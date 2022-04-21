ВР продовжила воєнний стан в Україні

Військовий стан продовжили на місяць у країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні. Він діятиме ще 30 діб.

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Рада продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб", – написав він.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ було передано на розгляд керівництву ВР.

Попередні два укази Зеленського про військове становище також охоплювали періоди 30 днів.

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Війна в Україні