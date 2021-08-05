Лікарі швидкої провели майстер-клас з першої допомоги для дітей у таборі "Мирного літа"

Зараз у таборі проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" у Святогірську відпочивають понад сто хлопчиків і дівчаток

Лікарі швидкої провели майстер-клас з надання першої допомоги для дітей, які зараз оздоровлюються і проводять час із користю у таборі від проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" у Святогірську.

Про це йдеться у сюжеті Ростислава Сисоєва для новин "Сьогодні".

Це той випадок, коли приїзду швидкої допомоги, раділи. Лікарі приїхали не тільки показати відпочивальникам сучасне медичне обладнання, здатне рятувати життя, а й навчити діяти у небезпечних для здоров’я ситуаціях.

Важливість першої допомоги

Фельдшерка швидкої допомоги Ганна Сушкіна працює на автівці, яку називають "реанімацією на колесах", два роки.

Вона з колегами зокрема навчали, як надавати першу медичну допомогу. Адже масаж серця та штучне дихання – вкрай важливі у перші хвилини. І шанси дочекатися лікарів значно зростають, якщо все робити своєчасно та правильно.

"Коли вони, не дай бог, опиняться у такій ситуації, вони не розгубляться, вони грамотно і чітко розумітимуть, що вони повинні зробити", – каже фельдшерка.

Чого навчили

Дітям показали, як допомагають при переломах та вивихах.

"Коли мені накладали шину і надували її – дуже рука стискалася. І нею неможливо було порухати", – переселенка із Горлівки Софія вперше на такому майстер-класі і дуже вражена.

Дівчинка не виключає, що сама колись стане хірургом або терапевтом, оскільки її приваблює професія лікаря.

Майстер-клас від лікарів тривав близько години. Потім швидка відразу повернулась на лінію. Ця машина одна з-поміж двохсот, які Фонд Ріната Ахметова передав медичним закладам по всій України.

"Спасибі величезне Рінату Ахметову за його допомогу, за ось це добре серце. Напевно, роблячи добро, ми стаємо добрішими", – переконана Ганна Сушкіна.

"Мирне літо" – дітям

Зараз у таборі проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" у Святогірську відпочивають понад сто хлопчиків і дівчаток.

"Кожного дня щось нове, цікаве. Усі дні дуже насичені. Мені дуже подобається. Ми не сидимо на місці. Щось весь час робимо", – розповідає Софія Козенкова.

Проєкт триває сьомий рік поспіль. За весь час на "Мирному літі" побували чотири з половиною тисячі дітей.

"Проєкт мирне літо від Фонду Ріната Ахметова дуже класний, я рада, що потрапила на цю зміну і взагалі в цей проєкт", – додає дівчинка.

Нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни є пандемія коронавірусної хвороби – це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.