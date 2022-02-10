Лікарі приховують справжню статистику? Розповідаємо все про COVID-19 в Україні

За добу в Україні вилікувалися від COVID-19 16 628 осіб / Колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусної хвороби в Україні погіршується, а саме через це в країні майже не лишилося жовтих зон адаптивного карантину. Однак лікарі попереджають, що реальна COVID-статистика в рази вища.

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Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Статистика COVID-19

Минулої доби, 9 лютого, в Україні зафіксували 41 694 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, що на 3 тисячі більше, ніж на добу раніше. Серед нових хворих 3486 дітей та 1101 медпрацівник.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 4128 осіб;

летальних випадків – 280;

вилікувалися – 16628 осіб.

Карантинні зони

Жовта:

Полтавська область.

Червона:

Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Інші області та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

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Ще три області незабаром стануть червоними

В Україні з 11 лютого розширюється червона карантинна зона. Туди переведуть Закарпатську, Луганську та Хмельницьку області.

Таке рішення 8 лютого ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Реальна COVID-статистика в рази вища?

У Закарпатській області протягом двох тижнів погіршується ситуація з коронавірусом. Тому регіон незабаром може потрапити до червоної зони. Лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров вважає, що реальна статистика з коронавірусу значно більша за ту, яку вказує МОЗ.

За словами Петрова, реальна статистика в рази вища, оскільки Закарпаття межує із чотирма європейськими країнами і там фіксують по 50-60 тисяч нових випадків, тоді як в Україні – лише 5-10 тисяч. Інфекціоніст вважає, що ці дані занижені.

Пігулки від COVID-19 не допоможуть?

6 лютого до України привезли 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. У квітні мають доставити ще. Ліки допоможе боротися із захворюванням, якщо людина вже заразилася.

Експерти стверджують, що ефективність таблеток невелика – 30%. І менше, ніж аналогічний препарат – Pfizer, у якого вона становить 90%.

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