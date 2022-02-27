Лікарі всього світу хочуть рятувати поранених захисників України

Лікарів зустрічатимуть на західному кордоні / Колаж "Сьогодні"

Лікарі з усього світу пропонують свою допомогу, щоб лікувати українців, які зазнали поранень під час обстрілів російськими військовими.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

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"Телефонують і запитують, як їм приїхати в Україну, щоб безкоштовно лікувати тисячі поранених і скалічених фашистами українців. Я всім кажу, щоб вони прилітали до Польщі, і ми їх зустрічатимемо на західному кордоні й розподілятимемо в госпіталі, де їхня допомога буде найціннішою" , – йдеться у повідомленні.

Які фахівці найпотрібніші

Насамперед в Україні потрібні фахівці зі складних переломів та баротравм від вибухів бомб і ракет.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав наказ про спрощений порядок залучення іноземних медиків до роботи в умовах воєнного стану.

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Ситуація в Україні 27 лютого

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