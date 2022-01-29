Ворог повинен боятися: в Україні протестували британській ракети NLAW (фото, відео)

Україна отримала ракети в січні/Фото: колаж: Telegram-канал Andriy Tsaplienko/"Сьогодні"

На Яворівському полігоні пройшли бойові стрільби з британської протитанкової системи NLAW, яка вже є на озброєнні української армії. Україна отримала потужну зброю нещодавно.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів. Причому необов’язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком", — йдеться у повідомленні.

Про ракети NLAW

Як пише Wikipedia, NLAW — шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності. Комплекс має дальність стрільби до 800 м, вага — 12,5 кг. Час, необхідний для активації системи та відкриття вогню, становить 2-3 сек.

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Система була створена в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії MBT LAW. Вона мала замінити застарілі гранатомети LAW 80 і FFV AT 4. У січні 2022 року Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.

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