Ворог повинен боятися: в Україні протестували британській ракети NLAW (фото, відео)

Україна отримала ракети в січні/Фото: колаж: Telegram-канал Andriy Tsaplienko/"Сьогодні"
На Яворівському полігоні пройшли бойові стрільби з британської протитанкової системи NLAW, яка вже є на озброєнні української армії. Україна отримала потужну зброю нещодавно.
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.
Деталі
"Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів. Причому необов’язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком", — йдеться у повідомленні.
Про ракети NLAW
Як пише Wikipedia, NLAW — шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності. Комплекс має дальність стрільби до 800 м, вага — 12,5 кг. Час, необхідний для активації системи та відкриття вогню, становить 2-3 сек.
Система була створена в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії MBT LAW. Вона мала замінити застарілі гранатомети LAW 80 і FFV AT 4. У січні 2022 року Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.
Загроза вторгнення з РФ
- Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти своїх військових для того, щоб звинуватити у цьому Україну.
- Американське агентство Bloomberg із посиланням на обізнане джерело заявляло у листопаді 2021 року, що Кремль нібито готує напад на Україну у січні.
- Пізніше стало відомо, що ці плани було відкладено через погоду. М'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ.
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