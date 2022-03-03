Ворог пригнічений і приречений, бо він – дно: нове звернення Зеленського (відео)

Зеленський пояснив, що Росія не має шансів перемогти українців. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що на жодному стратегічному напрямку у окупантів немає успіху, тому вони переключилися на ракетно-бомбові удари, чим визнали провал своєї військової операції. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

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"Тиждень тому о четвертій ранку Росія вторглася в Україну – гострий напад агресії, манія величі, манія переслідування, важкі психологічні комплекси і, як наслідок, – ракетні комплекси, реактивна артилерія, танки та інша бронетехніка просто як саранча", – сказав він.

Перші години та дні повномасштабної війни справді були дуже важкими, зазначив Зеленський, але ми вистояли й надалі так і буде.

"Усі лінії нашої оборони збережені. Стоїмо так, що окупанти змушені були змінити свою тактику. Ракетно-бомбові удари РФ по українських містах – це визнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі. На жодному стратегічному напрямку у ворога немає успіху. Вони пригнічені, вони – приречені… Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони – дно", – наголосив глава держави.

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Зеленський пообіцяв, що кожен зруйнований окупантами будинок буде відновлено, але за рахунок росіян.

"Ми відбудуємо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії – вчіть слово репарації та контрибуції. Ви відшкодуєте все нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця у повному обсязі", – заявив президент.

Протистояння російській агресії

Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат по всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

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Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – удари по мирному населенню. Так, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

А трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.