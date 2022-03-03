Ворог намагається пройти в Запоріжжя та Маріуполь. Що відбувається в Україні на восьмий ранок вторгнення

Військові продовжують захищати позиції / Колаж "Сьогодні"

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 06:00 03.03.2022 щодо російського вторгнення на територію України:

На Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

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На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришівка, Нова Басань, Любеч. Частина сил в БТГр зі складу 200-ї ОСМБр 14-го АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ.

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На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребуючи поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1-ї та 2-ї АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької і Луганської областей противник так і не досяг.

На Таврійському напрямку противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

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У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдат. Під час чергового вечірнього брифінгу офіційний представник Міністерства оборони РФ оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10-ї окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ в районі населеного пункту Баловного загарбник висадив нечисленний десант, який було знищено.

В акваторії Чорного моря спостерігається просування десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.

Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси майже в режимі реального часу починають коментувати наслідки враження та точність попадання ворожих ракет.

Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливі, поширюючи інформацію про обстріли в режимі реального часу.