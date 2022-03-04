Ворог знову увійшов в Енергодар: що відбувається в місті (фото)

В Енергодарі ситуація загострюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська знову увійшли в Енергодар. Про це у Telegram-каналі повідомляє пресслужба Енергоатому.

"Окупанти біля мерії Енергодару. З обережністю ставтеся до інформаційних повідомлень, до яких ви звикли!" – йдеться у повідомленні.

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Ситуація на Запорізькій АЕС