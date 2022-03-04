Ворог знову увійшов в Енергодар: що відбувається в місті (фото)

В Енергодарі ситуація загострюється / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська знову увійшли в Енергодар. Про це у Telegram-каналі повідомляє пресслужба Енергоатому.
"Окупанти біля мерії Енергодару. З обережністю ставтеся до інформаційних повідомлень, до яких ви звикли!" – йдеться у повідомленні.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Вночі 4 березня російські окупанти розпочали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.
- Окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
- Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.
- На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.