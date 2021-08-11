Всі говорять. Секс-скандал з Талашко та Аlyona Аlyona з щіткою на Софійській площі – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У середу, 11 серпня, українська реперка Alyona Alyona відмивала Софійську площу після дріфту на спорткарах, а Володимира Талашко відсторонили від викладання у Карпенка-Карого після секс-скандалу. Також на Донбасі зафіксували нове загострення.

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Аlyona Аlyona відмиває Софійську площу після дріфту на спорткарах

Вчора alyona alyona опинилася в центрі скандалу. Вона була в одному зі спорткарів, які влаштували дрифт навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, після чого на площі залишилися чорні сліди. Сьогодні, 11 серпня, вона приєдналася до очищення Софійської площі.

За словами артистки, організатор зйомки Red Bull не прокоментував інцидент, тому вона та її команда вирішили діяти самостійно.

Ми тут через те, що Red Bull так і не надав офіційної інформації про те, що відбувалося, є в нього дозволи чи ні, окрім одного сторіз в Інстаграмі з вибаченнями. Ми вирішили діяти не словом, а ділом, оскільки я тут була і все це бачила, хоча була впевнена в тому, що всі дозволи є і клінінг помиє це все швидко. Це відбувається не так швидко, як хотілося, – сказала alyona alyona.

Артистка вже викликала клінінгову компанію, яка допоможе швидко очистити плитки від слідів дрифту.

Володимира Талашко відсторонили від викладання

Днями українського актора, зірку фільму "В бій йдуть тільки "старики" і викладача КНУТКіТ ім.Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток. У зв'язку з цим його відсторонили від викладання в університеті.

Отже, курс, який набрав викладач на новий навчальний рік, буде переданий іншому майстру, а сам педагог не вийде на роботу з 1 вересня.

Про це повідомила виконавиця обов'язків ректора університету Карпенка-Карого Галина Миленька.

Скільки це триватиме, я сказати не можу. Талашко набрав перший курс, але є кому замінити його. Він спростовує усі факти, викладені у дописах у Facebook, – сказала Галина Миленька.

Володимир Талашко спростовує звинувачення в сексуальних домаганнях.

Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бой идут одни старики" / Фото: kino-teatr.ru

Бойовики зовсім озвіріли

Сьогодні на передовій українська армія знову зазнала втрат – поранений боєць ЗСУ.

Військові зазначають, що окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна – задовільний", – заявили в ОТГ "Схід".

Українське командування терміново повідомило представників ОБСЄ про обстріл з боку бойовиків.

Зарплати освітян виростуть до 4000 доларів

Зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти. Однак такі зарплати будуть отримувати не всі.

Про це ексклюзивно розповів "Сьогодні" міністр освіти Сергій Шкарлет.

", коли буде запущений Президентський університет. Для найкращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказа Шкарлет.

У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:

перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;

друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.

"Тому за 2021-й буде підвищення майже на 30%. На 2022-й очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%", – анонсував Шкарлет.

Вантажівка зависла між небом і землею

У чилійському місті Карауе водій вантажівки переплутав мости і заїхав на той, який не призначений для такого габаритного транспорту – і повис над прірвою. На щастя, йому вдалося вибратися з машини неушкодженим.