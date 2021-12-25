Дедалі менше "червоних"! В Україні оновили зони карантину – список

"Жовтих" областей стане більше / Фото: Колаж: Сьогодні

Дві "червоні" області скоро перейдуть до "жовтої зони" карантину. У регіонах стабілізувалися COVID-показники.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

Волинська;

Запорізька.

"Жовта"

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Одеська,

Київська,

Житомирська,

Сумська,

Миколаївська,

Чернігівська,

Черкаська.

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