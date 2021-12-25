Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Дедалі менше "червоних"! В Україні оновили зони карантину – список

Юлія Гаврилюк
25 грудня, 09:03
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації у країні

"Жовтих" областей стане більше / Фото: Колаж: Сьогодні

Дві "червоні" області скоро перейдуть до "жовтої зони" карантину. У регіонах стабілізувалися COVID-показники.

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська;
  • Запорізька.

"Жовта"

  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Одеська,
  • Київська,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Чернігівська,
  • Черкаська.

Реклама

Раніше ми писали: