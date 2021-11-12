Все таки не мажор. Ми дізналися, хто влаштував чергову ДТП у Харкові та чия машина

Стало відомо, хто збив підлітків у Харкові 11 листопада. / Фото: Колаж: Сьогодні

Водієм Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, не був сином місцевого чиновника Юрія Раїни. Машиною керував Дмитро Лисенко 1987 року народження. Йому належить автомобіль.

Про це повідомили джерела "Сьогодні" у правоохоронних органах.

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Нам сказали, що родинний зв'язок із чиновником не підтвердився.

"Прізвище винуватця – Лисенко. Машина належить йому", – повідомили правоохоронці.

Силовики додали, що ДТП влаштував "звичайний наркоман".

Зв'язок із головою Харківської районної адміністрації

Раніше харківські ЗМІ писали, що автомобіль Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у центрі Харкова, має відношення до голови Харківської районної адміністрації Юрія Раїни.

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Позашляховик нібито значиться за підприємством "Агрофірма Колонтаїв". Фірма знаходиться у селі Колонтаїв Краснокутського району, який раніше очолював Раїна.

Однак сам чиновник будь-який зв'язок заперечував. Одразу після ДТП на проспекті Науки кореспондент Newsroom зв'язався з Юрієм Раїною, який заявив, що "такого автомобіля у нього немає, номер машини йому ні про що не говорить і про ДТП у Харкові – нічого не відомо" .

Також ЗМІ писали, що раніше на Toyota Land Cruiser пересувався син голови Харківської РДА Іван Раїна і навіть опублікували його фото поруч із цим авто.

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Деталі ДТП

Позашляховик збив двох підлітків просто на пішохідному переході. Судячи з відеозапису реєстратора, водій навіть не намагався загальмувати та протягнув одного з постраждалих через усе перехрестя. Внаслідок аварії травми отримали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Водій був під наркотиками

За результатами експертизи, водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння під впливом метадону.

Оскільки порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння, змінено кваліфікацію за ч.2 ст.286 ККУ на ч.2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Наразі готується повідомлення про підозру за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого готуватиметься клопотання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта розповів, що підлітки отримали забиті місця, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти зараз перебувають у лікарні.