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"Всіх окупантів, бл*дь, переб'ю": пенсіонерка пригрозила росіянам сокирою (відео)

Валентина Шаповал
3 березня, 17:27
Жінка стверджує, що не пустить російські війська на свою землю

Звернення жінки записали на відео / Колаж "Сьогодні"

Пенсіонерка з України пригрозиларосійським військовим сокирою. Звернення жінки зняли на відео.

Відео з'явилося в telegram-каналі KIEVMAP.

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"Всіх окупантів, бл*дь, переб'ю. Нехай тільки сунуться сюди. Нехай вдома у себе порядки наводять. На своїй землі зас**лися по самі вуха. Я їздила. Багато землі стоїть порожньої, а їм землі мало, а та бур'янами заростає", – каже пенсіонерка.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
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  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.

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