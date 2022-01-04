Спалах "Омікрону" та яка вакцина може захистити: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні може бути нова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні минулої доби зафіксували майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу. Експерти прогнозують нову хвилю захворюваності, адже небезпечний штам "Омікрон" уже у країні. Докладніше про ситуацію з вірусом – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 3 січня в Україні зафіксовано 1746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 87, медпрацівників – 21.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 970 чоловік;

летальних наслідків – 135;

одужало – 3 629 чоловік.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 678 088 чоловік;

одужало – 3 483 354 особи;

летальних наслідків – 96 436;

проведено ПЛР-тестування – 16 835 647.

Коли чекати спалах захворюваності

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив в інтерв'ю, що від другої половини січня та у лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".

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"COVID-19 в Україні йде з невеликим запізненням стосовно країн ЄС: спалахи, що реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там", – сказав Ігор Кузін.

Які COVID-вакцини довше захищають від штаму "Омікрон"

В Україні вже виявляли випадки небезпечного штаму "Омікрон". Британські вчені розповіли, які вакцини використовуються в країні, краще захищають від нового варіанта коронавірусу. Про це йдеться у дослідженні, яке було проведено агентством охорони здоров'я та безпеки Великобританії.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують гарний захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

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Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід підкреслив, що частина аналізу показує, що вакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно прищепилися бустерною дозою.

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