Спалах "Омікрону" в Україні та звинувачення київського архімандрита у зґвалтуванні — головні новини за ніч

Спалах "Омікрону" може відбутися в січні, а київський архімандрит Ахіла (Шахтарін) заперечує звинувачення його у зґвалтуванні/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Спалах на порозі: коли "Омікрон" пошириться на всю Україну

У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні чекати значного поширення штаму "Омікрон". За словами головного санітарного лікаря, вірус може охопити всю країну вже у січні.

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Спалах "Омікрона" вже не за горами/Колаж: "Сьогодні"

Трампа та його сім'ю викликали до суду

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк допитає колишнього президента США Дональда Трампа та двох його дітей. Приводом стало розслідування стосовно бізнес-імперії Дональда Трампа у роки його президентства.

Експрезидента США та двох старших дітей підозрюють у шахрайстві/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

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Під Сумами чоловік жорстоко вбив та спалив знайомого

У місті Ромни Сумської області чоловік убив 68-річного знайомого. Після скоєного він вивіз тіло до річки та підпалив разом із автомобілем.

Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: "Сьогодні"

Мене підставили: київський архімандрит заперечує звинувачення у зґвалтуванні француза

Архімандрит Ахіла (Шахтарін) відреагував на звинувачення французького аспіранта Ніколя Імбера у зґвалтуванні. За його словами, це не що інше, як підстава. Ніколя заявив, що інцидент стався, коли він був у Києві.

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