Спалах "Омікрону" в Україні та звинувачення київського архімандрита у зґвалтуванні — головні новини за ніч

Спалах "Омікрону" може відбутися в січні, а київський архімандрит Ахіла (Шахтарін) заперечує звинувачення його у зґвалтуванні/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Спалах на порозі: коли "Омікрон" пошириться на всю Україну
У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні чекати значного поширення штаму "Омікрон". За словами головного санітарного лікаря, вірус може охопити всю країну вже у січні.
Трампа та його сім'ю викликали до суду
Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк допитає колишнього президента США Дональда Трампа та двох його дітей. Приводом стало розслідування стосовно бізнес-імперії Дональда Трампа у роки його президентства.
Під Сумами чоловік жорстоко вбив та спалив знайомого
У місті Ромни Сумської області чоловік убив 68-річного знайомого. Після скоєного він вивіз тіло до річки та підпалив разом із автомобілем.
Мене підставили: київський архімандрит заперечує звинувачення у зґвалтуванні француза
Архімандрит Ахіла (Шахтарін) відреагував на звинувачення французького аспіранта Ніколя Імбера у зґвалтуванні. За його словами, це не що інше, як підстава. Ніколя заявив, що інцидент стався, коли він був у Києві.