Зустрічі в липні не буде – Джордж Кент розповів, коли відбудуться переговори Байдена і Зеленського

Питання лише в тому, щоб знайти час в розкладі президента Байдена, зазначив тимчасовий посол США

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом цього літа, але точна дата поки невідома. Про це в "Суботньому інтерв'ю" "Радіо Свобода" заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, Джордж Кент.

"Коли президент Байден і президент Зеленський спілкувалися, раптом, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Чи не в липні, а думаю, в серпні", – припустив він.

На питання, чи є які-небудь перешкоди для зустрічі Зеленського і Байдена, Кент заперечив і сказав, що "зараз питання тільки в тому, щоб знайти час в розкладі президента Байдена".

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"Як я говорив, зустріч буде влітку. Але не зараз", – зазначив Кент.

Раніше у Вашингтоні заявили, що точна дата візиту президента України Володимира Зеленського в США все ще невідома.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили майбутній візит Зеленського в США .