Зустріли обіймами. Кулеба прибув на переговори до Туреччини

Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу в Анталії. Скріншот з відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у турецькій Анталії, де сьогодні відбудеться зустріч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про прибуття Кулеби повідомив напередодні речник МЗС України, а сьогодні було опубліковано відео теплої зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

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Як повідомлялося раніше, Кулеба не покладає на переговори з Лавровим завищених очікувань, але обіцяє вичавити якнайбільше на користь України та українського народу.

Апетити росіян зменшилися

Колишній посол України у США Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів, що переговори міністрів закордонних справ відрізняються від переговорів у Білорусі.

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"Такі переговори відбудуться вперше. Раніше вони (Росія. – Ред.) навіть відмовлялися сідати за стіл переговорів з представником української влади. Тут є можливості поговорити серйозніше. Можлива підготовка переговорів на найвищому рівні. Якщо вони, до речі, не зірвуться. Чому можуть зірватися? Дуже важко проводити переговори під атаками на цивільне населення. У тому числі касетними ракетами, вакуумними бомбами – зброєю масового ураження, – зазначив Чалий.