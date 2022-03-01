ЗСУ "віджали" у окупантів потужне озброєння "Сонцепек" (фото)

Ворог залишився без техніки / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек". Це важка вогнеметна система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців. Про це написав у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.
Тяжка вогнеметна система ТОС-1А "Сонцепек" спеціалізується на ураженні живої сили противника, відкритих та закритих вогневих позицій у різних видах наступального та оборонного бою, виведенні з ладу броньованої техніки.
Стрільба ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм. Снаряди призначені для доставки термобаричної суміші. Снаряди створюють хмару вибухонебезпечної суміші і потім підривають її, змушуючи весь кисень у хмарі вступати у цю реакцію. Після миттєвої детонації тиск різко піднімається, а потім падає нижче за атмосферний приблизно на 160 мм ртутного стовпа. Таким чином, навіть якщо противнику вдалося вижити після вибуху, то перепад тиску призводить до його гарантованої смерті від розриву внутрішніх органів.
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- 11 лютого стало відомо, що зі Сполучених Штатів Америки до України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США. В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.