ЗСУ розвивають успіх на стратегічному напрямку – ЗМІ

Українські захисники просунулися до Ізюма. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України вже перебувають за 10 км від центру Ізюма Харківської області. Наші захисники звільнили від окупантів ще одне село у цьому напрямку. Такий висновок роблять аналітики після вивчення відкритих джерел.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Що відомо?

Станом на 8:30 14 червня ЗСУ звільнили село Придонецьке Харківської області та просуваються у бік Ізюма.

Українські сили розташовані у великому лісовому масиві на захід від Ізюма.

ЗСУ перебувають не менш ніж за 10 км від центру Ізюма.

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ЗСУ просуваються до Херсона

Увечері 13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.

Тим самим українські захисники йдуть у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів. Крім того, суттєво зменшилась і чисельність живої сили окупантів.

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"Нас теж це надихає, адже це рух і у бік Мелітополя", – сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

Раніше ми розповідали, що Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста. І обіцяють незабаром звільнити окуповані росіянами території.