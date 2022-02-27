ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник (відео)

Скріншот з місця, де збили безпілотник. Фото: колаж "Сьогодні"
На Рівненщині Збройні сили України збили ворожий безпілотник.
Відповідне відео опублікували у соцмережах.
Ситуація в Україні 27 лютого
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