ЗСУ скинули міну з квадрокоптера прямо на окупантів – потужне відео

Українські захисники розгромили окупантів за допомогою квадрокоптеру. Фото: колаж "Сьогодні"
Збройні сили України вкотре завдали удару по російських окупантах. За допомогою квадрокоптера вони скинули міну прямо на загарбників. Противники в цей час перебували в окопі.
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Ні війні".
На опублікованому запису видно, як із квадрокоптера, яким керують українські захисники, падає снаряд та потрапляє в окоп із російськими окупантами.
У Генштабі назвали напрямок, який став "найрозгромнішим" для окупантів
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1367 танків та ліквідували близько 30 950 російських військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 30 950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1367 (+4);
- бойових броньованих машин – 3366 (+12);
- артилерійських систем – 661 (+14);
- РСЗВ – 207;
- засобів ППО – 95;
- літаків – 210;
- вертольотів – 175;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;
- крилатих ракет – 121(+1);
- кораблів/катерів – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);
- спеціальної техніки – 51.