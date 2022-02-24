ЗСУ утримують оборонні позиції, все під контролем, – заява Генштабу

Генштаб ЗСУ тримає ситуацію під контролем / Фото: Колаж: Сьогодні

Повітряні сили ЗСУ утримують оборонні позиції, ситуація контролюється. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вранці о 5.00 збройні сили Російської Федерації приступили до інтенсивного обстрілу українських підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці та по військових об'єктах Збройних сил України", – говориться в повідомленні.

Повідомляється, що РФ розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Реклама

"Повітряні сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони країни перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контролюється", – зазначили у ВСУ.

Крім того, зазначається, що інформація про десантування російських військ в Одесі, яка з'явилася раніше, не відповідає дійсності.

Що сталося вранці