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ЗСУ утримують оборонні позиції, все під контролем, – заява Генштабу

Наталія Магдик
24 лютого, 08:36
ЗСУ відбивають повітряний напад загарбника

Генштаб ЗСУ тримає ситуацію під контролем / Фото: Колаж: Сьогодні

Повітряні сили ЗСУ утримують оборонні позиції, ситуація контролюється. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вранці о 5.00 збройні сили Російської Федерації приступили до інтенсивного обстрілу українських підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці та по військових об'єктах Збройних сил України", – говориться в повідомленні.

Повідомляється, що РФ розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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"Повітряні сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони країни перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контролюється", – зазначили у ВСУ.

Крім того, зазначається, що інформація про десантування російських військ в Одесі, яка з'явилася раніше, не відповідає дійсності.

Що сталося вранці

  • Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
  • У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
  • На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.