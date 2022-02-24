ЗСУ утримують оборонні позиції, все під контролем, – заява Генштабу

Генштаб ЗСУ тримає ситуацію під контролем / Фото: Колаж: Сьогодні
Повітряні сили ЗСУ утримують оборонні позиції, ситуація контролюється. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні вранці о 5.00 збройні сили Російської Федерації приступили до інтенсивного обстрілу українських підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці та по військових об'єктах Збройних сил України", – говориться в повідомленні.
Повідомляється, що РФ розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.
"Повітряні сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони країни перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контролюється", – зазначили у ВСУ.
Крім того, зазначається, що інформація про десантування російських військ в Одесі, яка з'явилася раніше, не відповідає дійсності.
Що сталося вранці
- Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
- У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
- У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
- Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
- У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
- Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
- На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.