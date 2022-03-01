ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів під Миколаєвом (відео)

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Збройні сили України знищили колону військової техніки окупантів біля Миколаєва.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко та оприлюднив відповідне відео.
"Знищена ворожа колона біля Миколаєва", – підписав він відео.
Що відбувається в Україні 1 березня
- У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти і напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
- На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.
- Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
- Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, загарбники встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.