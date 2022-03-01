ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів під Миколаєвом (відео)

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Збройні сили України знищили колону військової техніки окупантів біля Миколаєва.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко та оприлюднив відповідне відео.

"Знищена ворожа колона біля Миколаєва", – підписав він відео.

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