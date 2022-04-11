ЗСУ знищили російський літак – ефектне відео

ЗСУ збили російський літак. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі розмістили відео, на якому можна побачити, як Збройні сили України знищили російський літак.

Відповідний ролик опублікували у telegram-каналі Donetchanyn.

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На записі видно, як український захисник із ПЗРК збив літак російських окупантів, після чого навколо з'явився дим.

"Гарне. Судячи з усього, робота по літаку окупантів, який відстрілявся по своїй цілі та отримав у слід дві ракети з ПЗРК", – написали у telegram-каналі.

На Луганщині ЗСУ збили ворожий літак

На Луганщині наші захисники збили ворожий літак. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він також розповів, що окупанти обстріляли Сєвєродонецьк. Зруйновано "стратегічну" будівлю – офісне приміщення.

"Найгарячіше в Кремінній, Рубіжному та Попасній, орки там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати", – зазначив Гайдай.

За добу ЗСУ знищили літак та чотири вертольоти окупантів

Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти російських окупантів. Щодня окупанти зазнають втрат. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.