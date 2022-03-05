ЗСУ знищили у Чернігівській області танк окупантів завдяки чат-боту

Інформацію потрібно надсилати чітко та структуровано / Колаж "Сьогодні"

Поблизу села Велика Весь Чернігівської області українські військові знищили російський танк. Це вдалося завдяки інформації про його розташування, якою поділилися українці в офіційний чат-бот в Telegram.

Про це повідомляє СБУ.

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"Продовжуйте повідомляти нам оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Кожне повідомлення спочатку перевіряє СБУ, а потім передається на відпрацювання військовим", – йдеться у повідомленні.

Як потрібно правильно надсилати інформацію

Інформацію просимо надсилати чітко та структуровано:

Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо).

Кількісний склад зазначених сил ворога та їх тип.

Додаткова інформація про напрямки руху, цілі та цілі.

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