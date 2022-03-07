ЗСУ вже йдуть за вами! Кадировці випадково здали свої координати

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Кадировці на Київщині здали свої координати ЗСУ завдяки опублікованому відео зі своїм командиром.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Кадировці, прикриваючись мирним населенням, погрожують українським військовим. Дякуємо за координати. Село Бабинці", – пише журналіст.

Зазначимо, що командир кадировців Хусейн Межидов записав відеозвернення, в якому заявив, що його загін іде "слідами бандерівців, націоналістів і так званого "полку Джохара Дудаєва".

Дане відео опублікував у соцмережах чеченський лідер Рамзан Кадиров. У відеоролику з'являється вивіска з назвою села Бабинці, де облаштувалися кадировці.

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Кадировці захопили ядерні об'єкти

Учасник переговорів з Росією, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на захоплених ядерних об'єктах в Україні господарюють "кадировці". За словами Арахамії, окупанти вбили співробітників, які контролюють ядерну безпеку.

Також повідомлялося про те, що кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС, де внаслідок обстрілу почалася пожежа.

5 березня у Бородянці у Київській області "кадировці" захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персоналу. Це сталося близько 13:00, надвечір вони вийшли із закладу.