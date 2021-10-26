ЗСУ вперше застосували на Донбасі турецький ударний дрон "Байрактар" (відео)

Безпілотник "Байрактар" уперше використали на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні Сили України (ЗСУ) вперше застосували ударний дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі. Безпілотник раніше був куплений у Туреччини.
Про це повідомив волонтер Роман Донік, який опублікував відповідне відео у YouTube.
Безпілотник ударив по батареї бойовиків, яка сьогодні обстріляла село Гранітне та зруйнувала будинки мирних жителів.
Подробиці
Волонтер зазначив, що для роботи на відстані понад 15 км вирішили використати саме "Байрактар" – щоб зберегти життя цивільних та військових.
"Звичайними засобами виявити батарею не змогли. Далеко. Крім того, найманці розпочали масові обстріли наших позицій щодо артилерії. У відповідь, для збереження життя воїнів та цивільного населення, було піднято БПЛА "Байрактар", – розповів Донік.
За його словами, підтверджено знищення одного розрахунку ворожої артилерійської системи, решта залишила свої позиції.
Бойовики обстріляли Гранітне
Вранці 26 жовтня обстріляли з мінометів селище Гранітне Волноваського району. Вони пошкодили шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення не було.
У прокуратурі Донецької області розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Туреччина передала дрони "Байрактар"
У травні стало відомо, що у Туреччині для України готують до передачі нові ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.
Тоді в Міноборони повідомляли, що нова партія турецьких дронів надійде на озброєння Військово-Морських Сил ЗС України за угодою, підписаною між Україною та Туреччиною. Проте дати не називали.
Також у Міноборони говорили, що українська армія не просто одержить безпілотні апарати із озброєнням, а повноцінну систему, яка використовуватиметься для виконання низки важливих завдань.
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