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ЗСУ захопили кухню окупантів на колесах (відео)

Павло Заяць
13 березня, 15:36
Тепер кухня годуватиме українських захисників

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України похвалилися ще одним трофеєм, захопленим у російських військових, – польовою кухнею.

Відповідне відео опублікувало у своєму Telegram-каналі Міністерство оборони.

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"У трофейній скарбничці ЗС України – нова польова кухня! Тепер вона годуватиме українських захисників!" – зазначили ву Міноборони.

Загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати армії РФ у війні проти України становлять понад 12 тисяч чоловік особового складу.

  • особового складу – понад 12 000 чоловік,
  • танків – 374;
  • бойових броньованих машин – 1226;
  • артилерійських систем – 140;
  • РСЗВ – 62;
  • засоби ППО – 34 од.;
  • літаків – 74;
  • гелікоптерів – 86;
  • автомобільної техніки – 600 од.;
  • кораблів/катерів – 3;
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.