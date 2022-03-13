ЗСУ захопили кухню окупантів на колесах (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України похвалилися ще одним трофеєм, захопленим у російських військових, – польовою кухнею.

Відповідне відео опублікувало у своєму Telegram-каналі Міністерство оборони.

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"У трофейній скарбничці ЗС України – нова польова кухня! Тепер вона годуватиме українських захисників!" – зазначили ву Міноборони.

Загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати армії РФ у війні проти України становлять понад 12 тисяч чоловік особового складу.