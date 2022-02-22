"Вся Україна буде російською": у країні замінували всі торгові центри (фото)

Лист надійшов на пошту СБУ/Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 лютого, на пошту СБУ надійшов лист з погрозами підірватиусі торгові центри України.

Про це повідомили власні джерела СВОЇ.

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Що відомо

Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють інформацію про можливе замінування торгових центрів.

У своєму повідомленні невідомий написав: "Вся Україна буде російською. Усі торгові центри злетять. Люди помруть" .

Повідомлення про замінування ТРЦ. Фото: сайт "СВОЇ"

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Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.

26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".

в аеропорту "Одеса". Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.

України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно. А увечері 25 грудня повністю перекрили міст ім. Патона. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

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