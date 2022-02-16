Вторгнення не лякає. Що відбувається зараз на ММК ім. Ілліча у Маріуполі

На ММК імені Ілліча люди спокійно працюють. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 16 лютого Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча спокійно працює і не планує зупинятися через можливе вторгнення Російської Федерації у нашу країну.

Про це повідомив заступник директора ММК Ілліча Олег Астаф'єв в ефірі "України 24".

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Що відбувається на ММК Ілліча?

Астаф'єв запевнив, що металурги завжди були і залишаються зі своєю країною. Трудові колективи підтримали державну ініціативу і на знак солідарності було піднято українські прапори над адмінбудівлями та цехами.

Щодо ситуації всередині колективу – все спокійно, люди працюють стабільно.

"Нас у Маріуполі вже важко чимось залякати. Ми працювали у 2014 році та в умовах пандемії. І сьогодні ми продовжуємо працювати за таких самих умов", – зазначив Астаф'єв.

За його словами, з 2014 року на підприємстві було реалізовано дуже великі проєкти як щодо модернізації виробничих ділянок, а також найбільші екологічні проєкти.

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"Все це підтверджує те, що за будь-яких кризових часів ми продовжуємо інвестувати, розвиватися і працювати для стабільності як держави, так і нашого міста", – підсумував Астаф'єв.

Зазначимо, що Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча є найбільшим промисловим підприємством Приазов'я та Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в рамках двох енергоефективних проектів, які фінансує і виконує ДТЕК ЕСКО, планується встановити 2,2 тис. сучасних LED-світильників, реконструювати 3 випалювальних машини з установкою 24 нових газових пальників з підвищеним ККД і 3 комплекти системи автоматики на базі промислових контролерів. Проєкти реалізуються в рамках енергосервісних контрактів.

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Також тепер у листопрокатному цеху Маріупольського Меткомбінату Ілліча видно, як удень. 1,5 тис. LED-світильників опромінюють приміщення цеху. Нові світильники роблять роботу персоналу комфортнішим і безпечнішим, а також економлять понад 60% електроенергії в порівнянні з колишніми неефективними світильниками.

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