Вторгнення РФ: УЗ тимчасово зупинила поїзди у Харків

"Укрзалізниця" вносить зміни в графік поїздів через дії РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїздиу Харків. Крім того, були внесені зміни до розкладу поїздів по інших напрямках.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Деталі
Приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків — Куп'янськ, рух організований до Чугуєва.
З метою безпеки внесено зміни у рух поїздів:
- №10 Київ — Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, №11 Київ – Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель — Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка
- №44 Івано-Франківськ — Київ зупинено по ст. Ірша
- №112 Київ — Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.
Воєнний стан в Україні
Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:
- Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.
- Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.
- Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.