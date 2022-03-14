Вторгнення Росії, день 19-й. Ворог продовжує наступальну операцію, а Москва та Київ розпочали переговори – онлайн

Війна Росії проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути санкціями на Росію.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж усіх воєнних подій.

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14 березня

05:48 Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. З самої ночі в населених пунктах лунає сирена через загрозу небезпеки.

05:18 Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

04:58 Уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця острівна держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України.

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04:20 Пізно ввечері 13 березня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та учасник переговорної групи від України Давид Арахамія повідомив, що вранці 14 березня запланований новий раунд переговорів з делегацією Росії, яка веде війну на території нашої країни.

03:57 Багамські острови зупиняють всі фінансові операції з російськими та білоруськими установами, які потрапили під санкції через вторгнення Російської Федерації на територію Україну.

03:33 Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

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03:18 Місто Тростянець у Сумській області залишається під контролем російських окупантів. Ворог стріляє з населеного пункту в різні напрямки.

02:56 У понеділок, 14 березня, в Сумській області не буде "зелених коридорів". Маршрути не узгоджувалися.

02:44 На фоні провалу російського вторгнення в Україну вірний соратник міжнародного злочинця Володимира Путіна Рамзан Кадиров намагається бравувати своїми "подвигами" у соцмережах. Наразі він повідомив, що, можливо, знаходиться вже у Києві.

02:43 У Київській області загинув депутат Броварської об'єднаної територіальної громади. Ймовірно, від рук окупантів.

02:12 Французькі активісти захопили віллу дочки Путіна для біженців з України.

01:57 Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

01:33 На відновлення в Україні зруйнованої інфраструктури потрібно 119 млрд доларів. Ця сума зростає з кожним днем.

01:00 Сидячи у своєму бункері, міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея — переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів та відправити їх на вірну загибель в Україну.

00:58 Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. Він вкотре закликав НАТО закрити небо.

00:33 Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти нашої держави. Українські захисники дають гідну відсіч окупантам.

00:24 Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський заявив, що ми проходимо найстрашніше випробування в нашій історії, але ми це витримаємо.

00:14 Збройні сили України завдали артилерійського удару по накопиченню ворожої техніки під Мелітополем. Було знищено 200 одиниць техніки окупантів.