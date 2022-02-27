Вторгнення Росії, четвертий день. Вибухи у Харкові та Києві, нові санкції для РФ та Starlink – онлайн

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й хороші новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-репортаж про всі події.

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27 лютого

11:58 В Ірпені прогримів страшний вибух, повідомляє Telegram-канал "Інсайдер Україна Новини Війна".

Фото: t.me/insiderUKR

11:31 Прорив ворожих сил у напрямку Ірпеня підтвердився, але бійці ЗСУ зуміли відбити атаку. Про це розповів у своєму відеозверненні мер міста Олександр Маркушин.

11:22 Дії Росії проти України мають ознаки геноциду і Україна наполягає на позбавленні РФ права голосу в Раді Безпеки ООН, йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

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11:19 Громадський транспорт Києва віддали на потреби Збройних Сил, повідомили у КМДА.

"Комунальний транспорт не здійснює перевезення населення, поки діє комендантська година. Водночас рухомий склад міського транспорту задіяний у виконанні завдань Київського центрального штабу", – йдеться у повідомленні.

Столичний метрополітен продовжує роботу у режимі бомбосховища.

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11:14 Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель – знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника. Про це повідомляє повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. Нагадаємо, що бої за Гостомель тривають уже кілька днів.

10:57 Ворожий винищувач був помічений над Борщагівкою – західною околицею Києва.

10:55 Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив підконтрольному владі РФ виданню "РІА Новини", що з території республіки ведуться ракетні удари по Україні.

10:53 Колона ворожої техніки у кількості 20 одиниць прорвалася через Ірпінь та рухається у бік Святошинського району столиці, пишуть у соцмережах. Офіційного підтвердження прориву окупантів наразі немає.

10:13 У Мережу потрапили фотографії наслідків ворожого обстрілу села Веретанівки під Сумами.

10:08 Світові лідери не змогли домовитись про відключення Росії від SWIFT, повідомляє "Українська правда". У спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що лише "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT". Цей захід може підірвати стабільність конкретних банків, але на експортний потенціал Росії аж ніяк не вплине.

09:52 Частину окупантів, що прорвалися до центру Харкова, вже ліквідовано.

09:46 Три одиниці бойової техніки супротивника прорвалися до центру Харкова. Харків'яни публікують у Telegram-каналах відео окупантів на вулицях міста.

09:44 Міст між Ірпенем та Бучею підірваний. Це підтверджують у соцмережах місцеві жителі.

09:43 Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

09:22 Війська окупантів увійшли до міста Куп'янська Харківської області. За інформацією на Facebook-сторінці Куп'янської міськради, мер міста провів переговори з росіянами, ворожа колона у супроводі поліції пересувається містом.

"Як заявили представники РФ, їх цікавить виключно громадський порядок. Збройних сил України на території нашої громади немає", – йдеться у повідомленні.

Пізніше Нацполіція спростувала цю інформацію.

09:15 Ворожа ракета впала на подвір'ї житлового будинку на столичній Троєщині. Читачі "Сьогодні" повідомляють про пожежу, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Фото: t.me/kiev_novosti

09:00 У Гостомелі точаться бої. Ворог намагається прорватися у південному напрямку. Як повідомляє у Facebook політолог Кирило Сазонов, загарбникам це вдалося – велика колона ворожої техніки з боєм прорвалася до Ірпіня. Скрізь чути стрілянину та вибухи. Місцевих мешканців на вулицях не видно, всі в укриттях.

08:57 Користувачі соцмереж повідомляють, що неподалік міста Нова Каховка російські загарбники розстріляли автомобіль, в якому їхала родина. Загинули п'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

08:54 В Україні створять міжнародний загін територіальної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський.

08:53 Як стало відомо, минулої ночі на кордоні Полтавської та Сумської областей ЗСУ завдала окупантам потужної шкоди – спалено 200 одиниць бронетехніки супротивника. Про це повідомив Суспільному прессекретар обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

08:52 ЗСУ збили крилату ракету, випущену по столиці України з території РБ літаком ТУ-22.

08:45 У Бучі ворожий снаряд потрапив до житлового будинку. Дані про завдану шкоду та можливі жертви уточнюються.

Фото: facebook.com/kirilo.sazonov

08:48 На Суми йде колона ворожої техніки. За словами очевидців, окупанти прямують до міста з боку заводу "Хімпром".

08:20 Каховська ГЕС перебуває під контролем РФ, заявив мер міста Володимир Коваленко у прямому ефірі. За його словами, Нову Каховку окуповано, але російських військ у місті немає.

06:45 У Києві в результаті обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Дитину привезли до лікарні вже мертвою. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих, їх доправили до лікарні "Охматдит".

05:37 Українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом з відомим кадировським командиром. Магомед Тушаєв був на чолі 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні, який називали "елітним".

05:34 Родичі окупантів масово телефонують на гарячу лінію "Повернись живим з України", вони розшукують своїх близьких.

"Захоплені в полон мають можливість зателефонувати додому, як цей черговий "заблукалий" з Новокузнецького ОМОНу. Щоб зупинити вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якнайбільше росіян", — йдеться у повідомленні.

05:22 У Василькові продовжуються бої за аеропорт, який російські окупанти намагаються захопити. Через це рятувальники не можуть почати гасити нафтобазу у Васильківській громаді. Голова Київської ОДА Олексій Кулебана написав, що снаряд потрапив в один із 10 резервуарів з паливом, вогонь може поширитися і на решту.

"У такому разі нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", – написав він.

04:51 Хакерська група Anonymous зламала радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

04:50 Пропагандисти російського каналу RT опублікували чергову вигадку про те, що зараз роблять в Україні їхні війська. Вони промовчали, що військові РФ захопили Чорнобильську станцію, показавши натомість сюжет про те, як окупанти "охороняють" ЧАЕС разом з "українськими військовими".

Як насправді: Наразі українські військові не контролюють територію ЧАЕС. Київ заявив, що вся вина за можливі провокації на цій території лежить винятково на Росії.

04:29 У Харкові оккупанти обстріляли житловий будинок на вулиці Бучми, 40А, загинула жінка. Через обстріл обрушилася несуча стіна сходової клітки та сходові марші з 2-го по 7-й поверх, пошкоджено будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

Рятувальники евакуювали близько 20 людей. Ще 60 людей ховалися у підвалі будинку. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Окупанти стріляють по цивільних об'єктах/Фото: ДСНС

03:42 Снаряд РФ влучив у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Масштаб руйнувань поки що не можуть оцінити через постійні обстріли, але за попередньою інформацією, загрози населенню немає.

У Державній інспекції ядерного регулювання уточнили, що станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро "Печерська" перебуваэ у межах норми.

Фото Держінспекції ядерного регулювання

02:53 Американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання голови Мінцифри Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету в Україні. Тепер Starlink доступний у нашій країні.

Як відомо, Федоров раніше попросив Маска забезпечити країну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

02:30 У Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі – його підірвали російські окупанти. У момент вибуху в небо піднялася величезна грибова хмара з вогню та диму.

У Держспецзв'язку підтвердили, що газопровід підірвали окупанти. У пресслужбі наголосили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.

01:56 ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ:

Росію відключать від SWIFT.

ЄС не дозволить Центральному банку Росії використати свої міжнародні резерви таким чином, щоб зірвати вплив європейських санкцій.

У ЄС запровадять обмеження щодо отримання громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють багатим росіянам, пов'язаним з урядом РФ, ставати громадянами країн ЄС та отримувати доступ до фінансових систем.

Європейський Союз створить трансатлантичну оперативну групу, яка виявлятиме і заморожуватиме активи, що підпадають під санкції, та компаній, що перебувають у межах юрисдикції.

01:40 У Мережі пишуть, що пожежа на нафтобазі у Василькові може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

"Ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ. Горіти буде довго. Екологічні збитки колосальні!" — написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

01:13 Велика Британія склала новий перелік санкцій проти олігархів РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що найближчими тижнями санкції стосуватимуться ще "великої кількості клептократів".

01:11 У центрі Києва прогримів потужний вибух на Печерську, тим часом російські окупанти обстріляли з ракет Васильків. Внаслідок вибуху у Василькові почалася пожежа на нафтобазі.

Крім того, окупанти завдали удару по Глевасі в Київській області.

00:56 США відправлять експертів та військових аналітиків для розслідування військових злочинів під час вторгнення Росії до України.

"Нам зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права та юристи, які працювали з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі", – написала генпрокурор Ірина Венедіктова.

00:54 У МВС України розповіли, яки втрат зазнали окупанти за третій день війни: