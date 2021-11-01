Вибори мера Харкова та святкування Геловіна в Україні — головні новини за ніч

Добкін має намір і надалі боротися за посаду мера Харкова, а святкування Геловіну в Україні може закінчитися збільшенням хворих на COVID-19/Колаж: Сьогодні
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Скороход видала компромат: "Нардепам "Слуги народу" платять у конвертах, є аудіозапис"
Народний депутат Анна Скороход підтвердила гучну заяву нардепа Антона Полякова про роздачу депутатам від "Слуги народу" зарплати у конвертах. За її словами, є аудіозаписи, що підтверджують цю інформацію.
"Я — 35%": Добкін заявляє, що Терехов не має перемоги
На виборах міського голови Харкова, за даними екзитполу, перемагає секретар міськради Ігор Терехов. Однак кандидат у мери Михайло Добкін не згоден з цим.
Apple зняла з виробництва свій найдешевший iMac
Apple непомітно для всіх припинила випуск 21,5-дюймового iMac. Найдешевший варіант моноблочного комп'ютера від Apple було знято з продажу 29 жовтня.
Яскраво, з музикою, але без дотримання карантинних вимог: як в Україні святкували Геловін
31 жовтня в Україні відзначали містичне свято — Геловін. Цього дня люди в різних містах вбиралися в оригінальні костюми, проводили містичні ритуали та лякали один одного. Однак вони забули, що в Україні діють карантинні обмеження.