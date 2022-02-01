Вихідні та свята у лютому: скільки відпочиватимуть українці

В Україні багато свят у лютому. Фото: колаж "Сьогодні"

У лютому на українців чекає 20 робочих та 8 вихідних днів. Додаткові вихідні цього місяця не передбачені.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Цього місяця відзначаються наступні свята

1 лютого – Китайський Новий рік.

2 лютий – День бабака, а також Всесвітній день водно-болотних угідь. Реклама

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

6 лютого – Міжнародний день бармена.

8 лютого – День безпечного інтернету. Реклама

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

11 лютого – Всесвітній день хворого, а ще Міжнародний день жінок та дівчаток у науці.

13 лютого – Всесвітній день радіо.

14 лютого – День святого Валентина чи День закоханих, а також День комп'ютерника.

15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини та День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів.

17 лютого – День спонтанного прояву доброти, а ще День кота у Європі.

19 лютого – День Державного герба України.

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості та День Героїв "Небесної сотні".

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя.