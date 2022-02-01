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Вихідні та свята у лютому: скільки відпочиватимуть українці

Софія Ковнір
1 лютого, 09:50
Загалом в останньому місяці зими очікується 17 святкових днів.

В Україні багато свят у лютому. Фото: колаж "Сьогодні"

У лютому на українців чекає 20 робочих та 8 вихідних днів. Додаткові вихідні цього місяця не передбачені.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Свята у лютому

Цього місяця відзначаються наступні свята

  • 1 лютого – Китайський Новий рік.

  • 2 лютий – День бабака, а також Всесвітній день водно-болотних угідь.

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  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

  • 6 лютого – Міжнародний день бармена.

  • 8 лютого – День безпечного інтернету.

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  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

  • 11 лютого – Всесвітній день хворого, а ще Міжнародний день жінок та дівчаток у науці.

  • 13 лютого – Всесвітній день радіо.

  • 14 лютого – День святого Валентина чи День закоханих, а також День комп'ютерника.

  • 15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини та День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів.

  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти, а ще День кота у Європі.

  • 19 лютого – День Державного герба України.

  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості та День Героїв "Небесної сотні".

  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

  • 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя.

  • 28 лютого – Початок Масляної, Міжнародний день рідкісних захворювань, а ще День штурманської служби авіації Збройних сил України.

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