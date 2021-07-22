Трохи випогодиться, але не скрізь: де в четвер буде погода мрії (карта)

Любителів дощів ласкаво просимо до Львова, Івано-Франківська та Вінниці – там знову будуть зливи, але температура цілком комфортна

Ще вчора країну заливали дощі, а вже сьогодні у кількох областях обіцяють суперкомфортну погоду – до 24 градусів тепла і жодних опадів. Але так буде не скрізь.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Києву 22 липня пощастило – там буде сухо і тепло, але ніякої спеки – 22-24 градуси. Аналогічну приємну погоду обіцяють і в Чернігівській та Сумській областях.

Також тепло, сонячно і без опадів у четвер буде у Житомирській і частині західних областей, а ось любителів дощів ласкаво просимо до Львова, Івано-Франківська та Вінниці – там знову будуть зливи, але температура цілком комфортна – 22-24 градуси.

Продовжить лити і в центральній частині України, на півдні та сході. Температура в Черкасах і Кропивницькому – 23-25 градусів, у Луганській і Донецькій областях – до +28, у Харкові – 24-26.

На півдні найспекотніше буде в Одесі – 26-28 градусів, а в Херсонській області – не вище +26.

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Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він розкрив секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Ми також писали, що в Кропивницькому 20 липня негода наробила лиха – там навіть змило асфальт.