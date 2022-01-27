Випустили понад 50 тисяч працівників! Академії СБУ виповнюється 30 років

Академія СБУ випустила близько 50 тисяч співробітників спецслужб / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна академія СБУ сьогодні, 27 січня, святкує 30-річчя створення. Ректор академії Андрій Черняк привітав українців, які проходили службу чи працювали у навчальному закладі.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

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Черняк зазначив, що за 30 років академія випустила близько 50 тисяч співробітників СБУ, представників інших відомств безпеки та секторів оборони, зокрема нових. До того ж, академія СБУ єдина в Україні готує оперативних працівників для державних спецслужб.

"Всі ми об'єднані прагненням служити нашій державі. Тому ювілей академії – свято для всіх, хто проходив службу або працював у нашому навчальному закладі за ці 30 років і для кого ця академія стала початком професійного життя", – сказав Черняк.

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Ректор академії додав, що лише за останній рік у навчальному закладі відбулося багато змін:

реформували структуру академії;

розширили перелік спеціальностей;

розпочали підготовку кіберфахівців;

посилили міжнародну взаємодію та організацію спецпроєктів;

осучаснили матеріальну базу закладу та технічні можливості навчання.

"Наш колектив – це наша сила, наша молодь – наша мотивація. Вітаю кожного, хто причетний до академії СБУ. Успіхів нам, миру та процвітання, нових досягнень та перемог. Слава Україні!" – сказав Черняк.