Випустили понад 50 тисяч працівників! Академії СБУ виповнюється 30 років

Академія СБУ випустила близько 50 тисяч співробітників спецслужб / Фото: Колаж: Сьогодні
Національна академія СБУ сьогодні, 27 січня, святкує 30-річчя створення. Ректор академії Андрій Черняк привітав українців, які проходили службу чи працювали у навчальному закладі.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
Черняк зазначив, що за 30 років академія випустила близько 50 тисяч співробітників СБУ, представників інших відомств безпеки та секторів оборони, зокрема нових. До того ж, академія СБУ єдина в Україні готує оперативних працівників для державних спецслужб.
"Всі ми об'єднані прагненням служити нашій державі. Тому ювілей академії – свято для всіх, хто проходив службу або працював у нашому навчальному закладі за ці 30 років і для кого ця академія стала початком професійного життя", – сказав Черняк.
Ректор академії додав, що лише за останній рік у навчальному закладі відбулося багато змін:
- реформували структуру академії;
- розширили перелік спеціальностей;
- розпочали підготовку кіберфахівців;
- посилили міжнародну взаємодію та організацію спецпроєктів;
- осучаснили матеріальну базу закладу та технічні можливості навчання.
"Наш колектив – це наша сила, наша молодь – наша мотивація. Вітаю кожного, хто причетний до академії СБУ. Успіхів нам, миру та процвітання, нових досягнень та перемог. Слава Україні!" – сказав Черняк.