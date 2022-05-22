Виступ Дуди у Раді, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 22 травня

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України, а Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда. Колаж "Сьогодні"
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді. Окрім того, Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 22 травня.
Литва заявляє про припинення імпорту нафти, газу та електроенергії з Росії від 22 травня
З 22 травня Литва не імпортуватиме нафту, газ та електроенергію з Росії. Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики Литви.
Відомство пояснює, що оператор енергетичної біржі Nord Pool ухвалив рішення призупинити торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії – групи компаній Інтер РАТ – а це означає, що з неділі, 22 травня, у Литві не буде російської нафти, електроенергії та природного газу .
"Це дуже важлива межа не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, тому що ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", – сказав міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 22 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс. Про це повідомляє Укрзалізниця.
- Евакуаційний поїзд на 22 травня
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватись, тому необхідно стежити за інформацією на сайті компанії.
Україна стане однією з головних тем Давоського форуму
Ситуація в Україні стане однією з центральних тем Світового економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, що проходитиме з 22 по 26 травня.
Як відзначають швейцарські ЗМІ, після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу, Давоський форум відбудеться у очному форматі.
У заході візьмуть участь близько 2 тисяч людей, зокрема близько 50 світових лідерів. Вперше за багато років ВЕФ цього року пройде без російської участі.
Дуда приїхав до України, виступить у Раді
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді. Про це повідомляє сайт польського президента.
"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", – йдеться у повідомленні.